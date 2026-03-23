الشرق الأوسط يغرق.. آلاف القتلى منذ 28 فبراير

قتل آلاف الأشخاص في أنحاء الشرق الأوسط منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا واسعًا على إيران في 28 فبراير، وردت طهران بغارات جوية على أهداف إسرائيلية وقواعد أمريكية ودول الخليج، في تصعيد غير مسبوق يشعل المنطقة.

وكشف تقرير نشرته وكالة رويترز عن حصيلة القتلى حتى 22 مارس، دون تحقق مستقل من الأرقام، مسجلاً مأساة إنسانية واسعة النطاق.

إيران: أكثر من 3 آلاف قتيل

قالت وكالة نشطاء حقوق الإنسان “هرانا”، ومقرها الولايات المتحدة، إن 3230 شخصًا قتلوا منذ بدء الحرب، بينهم 1406 مدنيين، بما في ذلك 210 أطفال على الأقل.

وتجمع الوكالة بياناتها من تقارير ميدانية ومصادر محلية وطبية وإغاثية، ومنظمات المجتمع المدني، ومواد مفتوحة، وأحيانًا بيانات رسمية.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية حكومية إلى مقتل 1270 شخصًا، بينما قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة إن 1332 على الأقل لقوا حتفهم، دون توضيح سبب التناقض.

ولم يتضح ما إذا كانت هذه الأرقام تشمل 104 قتلى أعلن الجيش الإيراني عنهم بعد أن أغرقت غواصة أمريكية سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا في 4 مارس.

لبنان: أكثر من ألف قتيل في الغارات الإسرائيلية

أعلنت السلطات اللبنانية مقتل نحو 1029 شخصًا منذ 2 مارس، جراء الغارات الإسرائيلية، بينهم أكثر من 100 طفل بحسب منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية اللبنانية.

العراق: الحشد الشعبي على الخط الأمامي

أفادت وزارة الصحة العراقية بمقتل ما لا يقل عن 60 شخصًا، معظمهم من قوات الحشد الشعبي الشيعية.

كما قتل فرد أجنبي في هجوم استهدف ناقلات قرب أحد الموانئ العراقية، في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تصاعد النزاعات الإقليمية.

إسرائيل: مدنيون وجنود تحت النيران

ذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية مقتل 15 مدنيًا، بينهم تسعة في هجوم صاروخي إيراني على بيت شيمش قرب القدس في 1 مارس.

كما قتل جنديان إسرائيليان في جنوب لبنان، وأربع نساء فلسطينيات في هجوم صاروخي على الضفة الغربية المحتلة.

وفي حادث منفصل، قتل إسرائيلي داخل سيارته في 22 مارس قرب الحدود مع لبنان إثر ما وصفه الجيش الإسرائيلي “إطلاق صاروخي”، إلا أن التحقيقات مستمرة لمعرفة ما إذا كان القتل بنيران إسرائيلية.

الولايات المتحدة: خسائر في صفوف القوات المسلحة

قتل 13 من أفراد القوات المسلحة الأمريكية، ستة منهم إثر تحطم طائرة عسكرية في العراق، بينما قتل سبعة آخرون أثناء العمليات العسكرية على إيران.

الكويت: ستة قتلى بينهم عناصر أمنية

أعلنت السلطات الكويتية مقتل ستة أشخاص، بينهم شخصان في هجمات إيرانية، واثنان من منتسبي وزارة الداخلية، ومثلهما من منتسبي القوات المسلحة.