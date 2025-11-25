الشرق الأوسط يواجه سيولاً وفيضانات «غير مسبوقة»

تشهد مناطق واسعة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذه الأيام أحداثاً جوية استثنائية، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في سيول وفيضانات شلّت الطرقات وأثّرت على حياة آلاف المواطنين.

لبنان: بيروت تغرق ووزارة العمل تحت السيول

تسبّب المنخفض الجوي الذي ضرب الحوض الشرقي للمتوسط في تجمع المياه على شوارع بيروت ومحيطها، مع انقطاع حركة السير في مواقع عدة أبرزها نفق “كوستا براڤا” – الأوزاعي، تقاطع المشرفية – الرحاب، دوّار السمكة، ومفرق “لميك” على طريق الشفروليه.

كما غرقت وزارة العمل في محلة المشرفية بالضاحية الجنوبية، حيث حاصر السيول الموظفين والزوار داخل المبنى، في مشهد عبّر عنه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو وثّقت غرق الطرقات والمباني.

وعلق وزير الأشغال العامة والنقل فاير رسامني على الوضع قائلاً: “هطلت الأمطار أكثر من 30 مم، ومن الطبيعي أن تحدث فيضانات، وقد عالجنا معظم المشكلات، وما تبقى هو خلدة وسنقوم بحله قريباً”، مؤكداً تواجد الفرق على الطرق منذ الأمس لمواجهة الطوارئ.

فلسطين: سيول عارمة تغمر الضفة الغربية وغزة

في الضفة الغربية، شهدت مدينة سلفيت شمال الضفة تدفقاً قوياً للسيول على الشوارع الرئيسية، مع إغلاق عدة طرق غرب رام الله بسبب تجمع المياه.

أما في قطاع غزة، فتفاقمت الأزمة الإنسانية حيث غمرت السيول خيام آلاف النازحين، وأدت إلى جرف مئات الخيام وتضرر سكانها، في ظل البنية التحتية الهشة ودمار 92% من المباني نتيجة الحرب السابقة.

وحذر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك من أن آلاف العائلات النازحة أصبحت معرضة بالكامل لظروف الطقس القاسية، ما يزيد المخاوف الصحية والأمنية.

سوريا: الأمطار تخفف من حرائق اللاذقية وتنعش دمشق

بعد فترة جفاف، شهدت دمشق وريفها هطولات مطرية غزيرة، فيما ساهمت الأمطار في إخماد حرائق غابات اندلعت في منطقة رأس البسيط بريف اللاذقية، بعد تدخل فرق الدفاع المدني والإطفاء لساعات طويلة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار الأمطار في المناطق الجنوبية مع تفاوت الشدة في باقي المحافظات، ما يعيد لمسة الشتاء إلى الشوارع السورية.

مصر: سيول عنيفة تضرب البحر الأحمر وتحبط الكوارث

في مصر، تعرضت منطقَتَا الشيخ الشاذلي وبرنيس بمحافظة البحر الأحمر لأمطار غزيرة أدت إلى سيول عنيفة، هي الأقوى منذ أكثر من عام.

ورغم شدة التدفقات، نجحت السدود وبحيرات تجميع السيول التي أنشأتها الدولة في احتجاز كميات كبيرة من المياه، منعاً لأي خسائر بشرية أو مادية.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ ورفعت الاستعدادات القصوى، مع تجهيز فرق فتح الطرق وقطع التيار الكهربائي مؤقتاً كإجراء وقائي، في حين ناشدت المواطنين تجنب التنقل إلا للضرورة.