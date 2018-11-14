الشركة العامة للكهرباء: أيادي الشر تعمل على إلحاق الضرر بالشبكة الكهربائية

ناشدت الشركة العامة للكهرباء وبصفة عاجلة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني وكافة الجهات الاعتبارية والأمنية بالتدخل لحماية مكونات الشبكة الكهربائية التي تتعرض يومياً للنهب والسرقة.

وقالت الشركة عبر صفحتها الرسمية إن من وصفتهم بـ”أيادي الشر” مازالت تعمل جاهدة على إلحاق الأذى والضرر بالشبكة الكهربائية العامة وهذه المرة في نطاق إدارة توزيع الجفارة دائرة السواني حيث قامت مجموعة مجهولة خارجة على القانون بسرقة أسلاك بحوالي 38700 متر في منطقة الرملة 5000 متر، ومنطقة انجيلة بجوار محطة وقود الضبيع 10000 متر، وبمنطقة البيابصة 20000 متر، ومنطقة الخلة 3000 متر، وبمنطقة غوط ابوساق 700 متر.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن هذا الأمر أدى إلى فصولات كثيرة وانقطاع التيار الكهربائي على بعض القاطنين في هذه المناطق المذكورة.

