الشركة العامة للكهرباء.. عودة تدريجية للتيار الكهربائي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول الوحدة الرابعة بمحطة جنوب طرابلس الغازية والوحدة الأولى بمحطة الزاوية إلى الشبكة العامة، بعد خروجهما عن الخدمة، ما أدى إلى زيادة ساعات طرح الأحمال في العاصمة وغيرها من المناطق.

وأفادة الشركة في بيان لها الجمعة، أن فرق الصيانة تمكنت أيضا من إدخال الوحدة الثالثة بمحطة الخمس البخارية إلى الشبكة العامة إضافة إلى الوحدة البخارية الأولى بمحطة مصراتة المزدوجة، مشيرة إلى تغذية كامل المناطق بالتيار الكهربائي تدريجيا.

هذا وأكدت الشركة العامة للكهرباء تغذية مناطق الجبل الغربي ومصراتة وزليتن وأوباري والفجيج والعوينات بالتيار، بعد حدوث حالة إطفاء عام في الجناحين الغربي والجنوبي نتيجة فصل الدوائر مائتين وعشرين الرابطة بين محطة توليد الخمس، والخمس مفاتيح.

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