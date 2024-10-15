الشعبة البرلمانية تشارك بـ«منتدى النساء البرلمانيات» في جنيف

شاركت مجموعة الشعبة البرلمانية الليبية في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثلة بأعضاء مجلس النواب، “سلطنة المسماري” و “ربيعة بوراص “، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ149 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في جنيف بسويسرا.

وأكد بيان مجلس النواب الليبي على موقعه الالكتروني أن “عضو مجلس النواب الدكتورة “سلطنة المسماري” ألقت كلمة تناولت إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدةً على أن هذه التطبيقات غير الأخلاقية تبرز المخاطر الكامنة في سوء استخدام التقنية لأغراض تخالف العدالة والمبادئ الإنسانية، مستشهدةً باستخدام إسرائيل للهواتف المحمولة وكاميرات المراقبة كأدوات لتعزيز استهدافها للفلسطينيين مما ساهم في إلحاق اكبر قدر من الضرر وتوسيع نطاق الدمار”.

وتابع البيان،” يجب أن يتم إعادة النظر في القانون الإنساني الدولي ليتضمن إجراءات جدية تحد من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في إبادة الشعوب”.