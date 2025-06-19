الشهوبي يبحث مع الجهات المختصة تحديات الإمدادات الطبية لـ«مراكز غسيل الكلى»

بحث وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، محمد الشهوبي، مع وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس الهيئة الوطنية لأمراض الكلى، ورئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، ووكلاء الشركات العالمية المصنّعة لمشغلات غسيل الكلى، التحديات القائمة في ملف الإمدادات الخاصة بمراكز غسيل الكلى.

وتطرّق الاجتماع إلى آليات تنسيق فاعلة بين الجهات ذات العلاقة لضمان الاستمرارية وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمرضى.

وشدّد الشهوبي على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في الأدوية والتحاليل والمحاليل الطبية، وضرورة العمل المشترك لتجاوز أية عراقيل قد تواجه سير العمل.

وتمّ الاتفاق في ختام الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الهيئة الوطنية لأمراض الكلى، وجهاز الإمداد الطبي، وديوان رئاسة الوزراء، تتولى متابعة هذا الملف بشكل مباشر وتقديم تقارير دورية لضمان الانضباط والفعالية في التنفيذ.