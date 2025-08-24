الشهوبي يتابع ملف «العطاء العام للأدوية» ويؤكد على أولوية الأمراض المزمنة

عقد وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، اجتماعًا موسعًا لمتابعة استكمال إجراءات العطاء العام للأدوية التخصصية للعام 2025.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أولوية توفير أدوية الكلى، والسكري، وضمور العضلات، وأمراض الدم، مع التشديد على ضرورة تمكين جهاز الإمداد الطبي من فتح الاعتمادات المالية اللازمة لضمان وصول هذه الأدوية الحيوية إلى المواطنين في أسرع وقت ممكن.

ويُعد العطاء العام للأدوية التخصصية أحد الأدوات الرئيسية لتوفير احتياجات القطاع الصحي من الأدوية والمستلزمات الطبية في ليبيا، ويتم من خلاله شراء كميات كبيرة من الأدوية وفق معايير دقيقة وبشفافية عالية لضمان تغطية الاحتياج الوطني، خاصةً للأمراض المزمنة والمستعصية.

ويُشرف على هذا العطاء جهاز الإمداد الطبي بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان وصول الأدوية إلى المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف أنحاء البلاد، مع التركيز على تحقيق الاستدامة الدوائية وخفض التكاليف من خلال الشراء المجمع.