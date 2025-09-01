الشهوبي يتفقد «مستشفى العيون» في طرابلس لمتابعة تطوير الخدمات الصحية

أجرى المستشار المالي لرئيس مجلس حكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، زيارة ميدانية إلى مستشفى العيون بطرابلس، برفقة وكيل عام وزارة الصحة محمد الغوج ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية سامي العبش، ضمن متابعة تعليمات رئيس الوزراء بشأن احتياجات القطاع الصحي وتطوير خدماته.

وشملت الزيارة استعراض سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى، ومناقشة التحديات التي تواجه الأطقم الطبية والفنية، إضافة إلى جولة تفقدية داخل الأقسام الطبية والعيادات التخصصية لتحديد الأولويات التي تتطلب دعماً إضافياً.

وأكد الشهوبي أن حكومة الوحدة الوطنية تولي القطاع الصحي اهتماماً خاصاً، وتعمل على تذليل الصعوبات أمام المؤسسات الطبية لضمان تحسين جودة الخدمات بما يتماشى مع تطلعات المواطنين.