«الشهوبي» يعقد اجتماعاً لمتابعة تنفيذ المشاريع في نالوت

عقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، اجتماعا مع عميد بلدية نالوت وعضو بالمجلس البلدي، لمتابعة أوضاع البلدية والوقوف على سير تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية فيها.

وتم تخصيص الاجتماع لمناقشة الوضع العام داخل البلدية، ومراجعة المشروعات الجارية والمتوقفة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تعيق استكمال بعض الأعمال الحيوية.

كما تم البحث عن حلول عملية لتسريع وتيرة التنفيذ، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الشهوبي خلال الاجتماع على أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بدعم البلديات وتمكينها من تنفيذ مشاريعها التنموية، وفق خطة تضمن العدالة في توزيع الخدمات وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق البلاد.