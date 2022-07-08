الصحة السعودية تُؤكد عدم تسجيل حالات مرضية مؤثرة بين الحجاج

أفادت وزارة الصحة السعودية، بأن الحالة الصحية للحجاج “مطمئنة”، مشيرة إلى أنها لم تسجل أي حالات مرضية مؤثرة بين الحجاج.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي في المؤتمر الصحفي لمتحدثي الصحة والداخلية والحج والعمرة بالمملكة، إن أكثر من 25 ألفا من الكوادر الصحية لخدمة الحجاج يخدمون 23 مستشفى في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف أن “الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل أي حالات مرضية مؤثرة على الصحة العامة”.

وتابع أن “أكثر من 53 ألف حاج مستفيد من الخدمات الطبية المقدمة وأكثر من 1700 مستفيد من الخدمة الافتراضية.

كم أوصى متحدث الصحة، الحجاج بارتداء الكمامة واستخدام المظلات لتفادي ضربات الشمس.

نبشركم الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولله الحمد ولم تسجل بينهم أي تفشيات أو حالات مؤثرة على الصحة العامة. pic.twitter.com/lTUKwUnFhv — المتحدث الرسمي لوزارة الصحة (@spokesman_moh) July 7, 2022

وبدأ حجاج بيت الله الحرام منذ صباح اليوم الجمعة التوافد إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، وذلك بعدما قضوا أمس يوم التروية في مشعر منى قرب مكة المكرمة اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأدى نحو مليون حاج صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمعا في مسجد نمرة على صعيد عرفات، واستمع الحجيج إلى خطبة يوم الحج الأعظم التي ألقاها الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى.

ويمكث ضيوف الرحمن في مشعر عرفات حتى غروب الشمس لينفروا بعدها إلى مشعر مزدلفة، حيث سيؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ويقضون ليلتهم هناك استعدادا لأعمال يوم النحر.

ويقع جبل عرفات على بعد أكثر من 20 كيلومترا إلى الشرق من مكة ويبعد 10 كيلومترات عن مشعر منى، حيث سيتوجه الحجاج لرمي الجمرات غدا السبت في أول أيام عيد الأضحى.

وعرفات هو المشعر الوحيد من المشاعر المقدسة الذي يقع خارج حدود الحرم المكي.