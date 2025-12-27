الصحة العالمية: الكحول يتسبب بوفاة 800 ألف شخص سنوياً في أوروبا

حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن الكحول يواصل حصده لأرواح الأوروبيين بشكل مروع، إذ يودي سنويًا بحياة نحو 800 ألف شخص في القارة، أي ما يعادل وفاة شخص واحد من بين كل أحد عشر بسبب استهلاك المسكرات.

وقالت المنظمة في بيانها: “الكحول ليس مجرد مشروب، بل عامل رئيسي للإصابات والوفيات القابلة للوقاية. أوروبا تحتل الصدارة عالميًا في استهلاك المسكرات، مما يجعل سكانها الأكثر عرضة للمخاطر الصحية الجسيمة”.

وأشار البيان إلى أن الكحول مادة سامة متعددة الأبعاد، لا تسبب فقط سبعة أنواع من السرطان، بل تسهم أيضًا في أمراض مزمنة غير معدية، وتؤثر على القدرة على اتخاذ القرارات، التحكم الذاتي، وسرعة رد الفعل، كما تعزز السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.

ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى أن إدمان الكحول بين الشباب يمثل تهديدًا خاصًا، حيث يؤدي إلى الإعاقة والوفاة المبكرة ويزيد من احتمالات السلوكيات الخطرة.

ودعت المنظمة الدول إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من استهلاك الكحول، تشمل: رفع الضرائب والأسعار على المشروبات الكحولية، تقييد توافرها، حظر أو تقييد الإعلانات، وتشديد قوانين قيادة المركبات تحت تأثير الكحول، إلى جانب مجموعة من السياسات الأخرى لحماية الصحة العامة.

هذا وتظهر الإحصاءات الأوروبية أن الكحول يمثل أحد أبرز العوامل المؤثرة في الصحة العامة، ليس فقط من حيث الأمراض، بل أيضًا من حيث حوادث السير والعنف والإصابات الخطيرة.

ويأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه العالم زيادة مستمرة في استهلاك المسكرات، خاصة بين فئة الشباب، ما يزيد الحاجة إلى سياسات صارمة وإجراءات وقائية.

ويشير الخبر إلى أن أوروبا، رغم تقدمها في الرعاية الصحية، تظل المنطقة الأكثر استهلاكًا للكحول على مستوى العالم، مما يجعل جهود الحد من هذه الظاهرة أولوية صحية عاجلة.