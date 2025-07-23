الصحة العالمية تحذر من تفشي فيروس «شيكونغونيا» على نطاق واسع حول العالم

حذرت منظمة الصحة العالمية، بحسب ما نقلته وكالة “ميديكال إكسبريس”، من خطر انتشار وباء واسع النطاق لفيروس شيكونغونيا، مشددة على ضرورة تحرك الدول بشكل عاجل لاحتواء هذا التهديد الصحي الناشئ.

وأوضحت المنظمة في بيان صدر يوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، أنها ترصد مؤشرات تحذيرية مشابهة لتلك التي سبقت تفشي الفيروس قبل 20 عامًا، مما يستدعي اتخاذ إجراءات استباقية لمنع وقوع كارثة صحية جديدة.

وقالت الدكتورة ديانا روخاس ألفاريز، خبيرة منظمة الصحة العالمية، إن الفيروس قد رُصد في 119 دولة حول العالم، مع تعرض أكثر من 5.6 مليار شخص لخطر الإصابة.

وأضافت أن هناك تسجيلًا مكثفًا للإصابات في جزر ريونيون ومايوت وموريشيوس، حيث أصيب نحو ثلث سكان ريونيون منذ بداية عام 2025.

وأشارت إلى أن التشخيص الدقيق للفيروس يشكل تحديًا كبيرًا، بسبب تشابه أعراضه مع أمراض أخرى مثل حمى الضنك وزيكا، مما قد يؤدي إلى تأخير في اكتشاف الحالات والسيطرة على التفشي.

وأكدت المنظمة أن معدل الوفيات بسبب الفيروس لا يتجاوز 1%، لكن مع توقع ملايين الإصابات، قد يؤدي ذلك إلى آلاف الوفيات. وحذرت من أن المناطق التي لا تمتلك مناعة ضد الفيروس معرضة لخطر إصابة يصل إلى 75% من السكان.

ودعت منظمة الصحة العالمية الدول إلى تعزيز أنظمتها الصحية، تحسين آليات الكشف المبكر، وزيادة الجهود الوقائية مثل استخدام طارد البعوض وإزالة أماكن تكاثر الحشرات كالمياه الراكدة، في محاولة للحد من انتشار هذا الفيروس الخطير.

يذكر أن فيروس شيكونغونيا، الذي ينتقل عن طريق لسعات بعوض الزاعجة المصرية والزعاجه المنقطة (بعوض النمر)، يسبب أعراضًا مؤلمة تشمل حمى شديدة وآلامًا حادة في المفاصل قد تستمر لأسابيع أو شهور، وفي بعض الحالات النادرة قد يؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة، وينتشر الفيروس حاليًا في مناطق جديدة تشمل مدغشقر، الصومال، كينيا، وجنوب آسيا، مع تسجيل حالات مستوردة في أوروبا، وظهور إصابات محلية في فرنسا وحالات مشتبه بها في إيطاليا، وتتوسع بعوضة النمر، الناقلة الأساسية للفيروس، شمالاً بفعل تغير المناخ، وتنشط خلال النهار خاصة في الصباح الباكر وقبل الغروب، مما يستدعي تكثيف إجراءات الوقاية الشخصية.