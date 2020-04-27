الصحة العالمية: جائحة كورونا بعيدة عن نهايتها

نشعر بقلق عميق من تأثيره على الخدمات الصحية الأخرى. [رويترز]

أفادت منظمة الصحة العالمية، بأن جائحة فيروس كورونا المستجد بعيدة عن نهايتها، مشددة على أنها تؤثر كثيرا على القدرات الخاصة بمكافحة الأمراض الأخرى.

ونقلت وكالات أنباء عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس، قوله في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: “في الوقت الذي يواصل فيه COVID-19 إحداث الخسائر، نشعر بقلق عميق من تأثيره على الخدمات الصحية الأخرى، خاصة في ما يتعلق بالأطفال ومسألة اللقاحات”.

وأضاف أن “التحالف العالمي للقاحات والتحصين” أكد في هذا السياق أن 21 دولة على الأقل تُفيد بأنها تعاني من نقص في اللقاحات ضد أمراض أخرى نتيجة القيود على نقل البضائع عبر الحدود وعوامل أخرى.

وشدّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على أن “جائحة فيروس كورونا المستجد لا تزال بعيدة عن نهايتها”.

ونوه بأن منظمة الصحة العالمية تشعر بقلق خاص تجاه احتمال تفشي الفيروس في إفريقيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وبعض بلدان آسيا.

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