الصحة العالمية.. سنساعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ بلقاحات ضد كورونا

سوكورو إسكالانتي منسقة شؤون الأدوية في منظمة الصحة العالمية، صرحت إن هذه المنظمة ستكون قادرة على بدء توزيع لقاحات ضد فيروس كورونا في آسيا والمحيط الهادئ في أبريل 2021.

وذكرت أنه، سيتم تسليم اللقاحات من خلال COVAX، المشروع العالمي لمنظمة الصحة العالمية للترويج للقاحات ضد كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم.

وحسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن وكالة AP، عن إسكالانتي قولها: “من المهم التأكيد على أن معظم، إن لم يكن كل، دول غرب المحيط الهادئ تشارك في مشروع COVAX. وكجزء من COVAX، نتوقع تسليم اللقاحات في الربع الثاني من عام 2021”.

وأوضحت أنه في الوقت نفسه، تعتمد بعض دول المنطقة، على عقودها الخاصة مع الشركات المصنعة للقاحات ضد فيروس كورونا.