الصحة العالمية: فيروس كورونا المستجد سيبقى بين البشر لمدة طويلة وقد يتجدد

الفيروس قد يتم اشتعاله من جديد بسهولة. [رويترز]

أفادت منظمة الصحة العالمية، بأن فيروس كورونا المستجد سيبقى بين البشر على مدى زمن طويل، محذرة من موجات جديدة للجائحة حال عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية.

ونقلت وكالات أنباء عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس، قوله في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، إن “معظم بؤر تفشي فيروس كورونا في أوروبا تشهد استقرارا أو تراجعا”.

وحذر غيبربسوس مع ذلك من احتمال تدهور حاد للأوضاع في مناطق أخرى بالعالم.

واستطرد قائلاً: “على الرغم من أن الأرقام لا تزال منخفضة، إلا أننا نشاهد توجهات مقلقة مرتفعة في إفريقيا، والأمريكيتين الوسطى والجنوبية، وكذلك أوروبا الوسطى”.

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: “هذا الفيروس سيكون معنا لمدة طويلة، وقد يتم اشتعاله من جديد بسهولة”.

وشدّد على وجود “ثغرات كبيرة في الدفاع العالمي” من الفيروس، مشيرا إلى أنه لا يوجد دولة تتميز فيها الأوضاع بالأمان التام من الجائحة.

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