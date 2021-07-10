الصحة العالمية: كورونا لا يتباطأ ويمكن ظهور سلالات جديدة

صرحت سمية سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، بأن انتشار وباء كورونا لا يتباطأ مشيرة إلى احتمال ظهور سلالة جديدة منه.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية مع سواميناثان أوضحت خلالها أنه من المُبكر الحديث عن انتهاء جائحة كورونا خاصة في ظل ارتفاع نسب الإصابات المسجلة عالمياً بمتحور “دلتا”.

وشدّدت الخبيرة على أهمية رفع معدلات التطعيم والتنازل عن أحكام الملكية الفكرية فيما يتعلق باللقاحات، مؤكدة أن انتشار متحور دلتا، وارتفاع الإصابات يعد دليلا واضحا على أن الوباء لم يتباطأ.، بحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك”.

وتطرقت كبيرة علماء الصحة العالمية إلى مسألة إمكانية ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا، حيث ترى أنه يمكن ظهور سلالات جديدة مضيفة أنه من الملاحظ ظهور طفرات في متحوري ألفا ودلتا ومن الممكن أن تكون ذات تأثيرات خطيرة ومقاومة أو تؤثر على فاعلية اللقاحات.

وحذرت سواميناثان من سرعة انتشار متحور “دلتا”، واصفة إياه بأنه السبب الرئيسي لارتفاع معدلات العدوى، حيث يمكن لشخص واحد مصاب بمتحور “دلتا” نقل العدوى إلى 8 أشخاص.

وترى سواميناثان أن تباطؤ معدلات التطعيم عالمياً وتخفيف بعض الدول إجراءات السلامة مثل ارتداء الكمامات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي جاء أيضا ضمن أسباب عدم تباطؤ معدلات الإصابة.

وفيما يتعلق بحاجة متلقي جرعتين من اللقاح إلى جرعات محفزة، قالت الخبيرة إن ذلك يعتمد على الأعراض، إذ “قد لا يحتاج من تلقى الجرعتين إلى جرعة معززة سنوية، لأن دراسات عدة أظهرت أن الأجسام المناعية المتكونة لدى متلقي اللقاح تدوم لفترة تصل بين 8 أو 12 شهراً، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن من يعانون أمراضاً مزمنة أو ضعفاً في المناعة قد يحتاجون إلى جرعات محفزة، لكن الدراسات قيد البحث في هذا الصدد”.

وتدعو منظمة الصحة العالمية دول العالم إلى منح 10% من سكان الأرض على الأقل جرعتي اللقاح بحلول سبتمبر المقبل لترتفع تلك النسبة إلى 40 % بحلول نهاية العام الجاري، كما تدعو إلى تقليل التفاوتات في معدلات التطعيم بين الدول.