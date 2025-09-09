الصحة تبحث «التحول الرقمي» وتطوير منظومة إدارة الدواء

عقد وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام الوزير في حكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محمد الغوج، اجتماعًا موسعًا مع إدارة الصيدلة والأقسام المختصة بالوزارة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتوفير الأدوية وتحديد الاحتياجات العامة والتخصصية للمرافق الصحية.

وركز الاجتماع على عدة محاور رئيسية، أبرزها تفعيل التحول الرقمي في عملية تحديد الاحتياجات الدوائية، ووضع آليات عملية لمعالجة الأدوية منتهية الصلاحية، إضافة إلى إعداد خطة متكاملة لإعادة توزيع المخزون الدوائي وفق احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية.

كما تم استعراض خطوات إنشاء منظومة إلكترونية حديثة تُمكّن من متابعة دقيقة لمسار الدواء، بدءًا من التوريد وحتى وصوله للمرضى، بهدف تعزيز كفاءة التوزيع ورفع مستوى الشفافية في إدارة المخزون الدوائي.