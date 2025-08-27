الصحة تبحث مع منظمة «الصحة العالمية» تأسيس منظومة وطنية لإدارة الأدوية في ليبيا

بحث وكيل عام وزارة الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، مع نائب ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، هشام بري، ومسؤول ملف الصيدلة بالمنظمة، خطة عملية تهدف إلى إنشاء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الاحتياجات الدوائية، التسجيل، وتدوير التوريدات في المستشفيات والمراكز الصحية على مختلف المستويات.

وأكد الدكتور الغوج خلال الاجتماع أن من أولويات الوزارة حالياً إصلاح وضبط النظام الدوائي عبر تعزيز آليات دورة توريد الأدوية، وضمان توجيهها بشكل أمثل للوصول إلى مستحقيها، مما يحقق كفاءة وعدالة في التوزيع ضمن القطاع الصحي.