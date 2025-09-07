الصحة تبدأ صرف جرعات «الأنسولين» في الزاوية عبر «المنظومة الوطنية»

أعلن مركز الزاوية للسكري والغدد الصماء بدء صرف جرعات الأنسولين للمستفيدين المسجلين، وذلك وفقًا للمنظومة الوطنية المعتمدة لصرف العلاج، وبناءً على البطاقات الإلكترونية الصادرة عن وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.

وأكدت الوزارة أن عملية التوزيع تتم ضمن الخطة المعتمدة على مستوى مختلف المناطق، بما يضمن وصول العلاج إلى المرضى المسجلين فقط، والحيلولة دون تسريب الجرعات إلى غير مستحقيها.

هذا وتواجه ليبيا منذ سنوات أزمة متكررة في توفير الأنسولين نتيجة عوامل متعددة، أبرزها تعثر سلاسل التوريد العالمية، والاعتماد شبه الكامل على الاستيراد من الخارج، إضافة إلى تحديات مرتبطة بالرقابة والتوزيع الداخلي، وتسببت هذه الأزمة في معاناة آلاف مرضى السكري، وسط تحذيرات طبية من تفاقم المخاطر الصحية الناجمة عن انقطاع العلاج، وتؤكد وزارة الصحة بحكومة الوحدة أن تطبيق منظومة الصرف الإلكتروني وتوزيع الجرعات عبر مراكز السكري والغدد الصماء، يمثلان خطوة أساسية لمعالجة هذه التحديات، وضمان وصول العلاج للفئات المستحقة بانتظام.