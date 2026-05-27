الصحة ترفع جاهزية المستشفيات خلال «عطلة العيد»

تقدّمت وزارة الصحة لحكومة الوحدة الوطنية باسم كوادرها الطبية والتمريضية والإدارية، بأسمى التهاني والتبريكات إلى الشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنية أن يعيده الله على البلاد بالأمن والصحة والاستقرار.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، رفع درجة الجاهزية إلى أعلى المستويات داخل المستشفيات العامة والمراكز الصحية في مختلف المدن والمناطق الليبية، مشيرةً إلى أن الطواقم الطبية والتمريضية والإسعافية ستواصل العمل على مدار الساعة طوال أيام العيد، استعدادًا للتعامل مع أي حالات طارئة.

وشددت وزارة الصحة على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة خلال عمليات الذبح وإعداد الأضاحي، داعية المواطنين إلى توخي الحذر عند استخدام الأدوات الحادة، وإبعاد الأطفال بشكل كامل عن مواقع الذبح لتفادي الإصابات والحوادث المنزلية.

كما حثّت المواطنين على التوجه الفوري إلى أقرب منشأة صحية عند التعرض لأي إصابة، حتى وإن بدت بسيطة، لضمان تلقي الرعاية الطبية اللازمة بشكل سريع وآمن.

ويأتي هذا التحرك ضمن الاستعدادات السنوية التي تعتمدها وزارة الصحة خلال المناسبات والأعياد، بهدف ضمان استمرارية الخدمات الصحية ورفع مستوى الاستجابة الطبية في مختلف أنحاء البلاد.