الصحة تعزز تعاونها الدولي لدعم «القطاع الطبي»

عقد وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الغوج، اليوم الخميس، اجتماعين منفصلين في مقر الوزارة بطرابلس، الأول مع سفير جمهورية بنغلاديش لدى ليبيا، والثاني مع سفير جمهورية إندونيسيا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي.

وتركزت المباحثات خلال اللقاءين على ملفات وُصفت بالحيوية، وفي مقدمتها آليات استجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة المؤهلة من بنغلاديش وإندونيسيا، للعمل داخل المستشفيات والمراكز التخصصية في ليبيا، بهدف دعم المنظومة الصحية وسد العجز في الكوادر المتخصصة.

كما ناقش وزير الصحة مع السفيرين ملف تسوية الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين الحاليين من رعايا البلدين داخل القطاع الصحي الليبي، مع التأكيد على ضمان حقوقهم وفق القوانين النافذة المعمول بها.

وبحث الجانبان كذلك إمكانية إطلاق برامج تدريبية مشتركة، إلى جانب نقل المعرفة التقنية في المجالات الطبية الدقيقة، بما يسهم في تطوير الكفاءات ورفع جودة الخدمات الصحية.

وأكد وزير الصحة خلال الاجتماعات على عمق العلاقات التي تربط ليبيا بكل من بنغلاديش وإندونيسيا، مشدداً على أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة لتنظيم ملف العمالة الوافدة في القطاع الصحي.

وأثنى على دور العناصر الطبية الوافدة في دعم المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات تستهدف وضع إطار عملي يضمن انسيابية استجلاب الكفاءات وتسوية الإشكاليات التي تواجه العاملين الحاليين، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن الليبي.

ويأتي ذلك وفقاً لتوصيات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الهادفة إلى تطوير والنهوض بالقطاع الصحي في مختلف جوانبه.