الصحة تفتتح «المؤتمر الوطني الأول للأورام».. التزام بالرعاية الشاملة للمرضى

افتتح وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محمد الغوج، برفقة وكيل وزارة الصحة لشؤون الفنية والديوان، سمير كوكو، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، الدكتور حيدر السائح، المؤتمر الوطني الأول للأورام.

وخلال الافتتاح، أكد الغوج “التزام الوزارة الكامل بدعم جهود الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان”، ومشدّدًا على أن “مكافحة السرطان وتوفير العلاج والرعاية الشاملة للمرضى تُعدّ من أولويات عمل الوزارة في المرحلة المقبلة”.

كما نوّه الغوج “بأهمية هذا المؤتمر بوصفه منصة علمية وطنية تُوحّد الجهود، وتعزّز التعاون مع الخبرات العربية والدولية، بما يُسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية في ليبيا، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة لمرضى السرطان في مختلف أنحاء البلاد”.

وفي سياق آخر، اختتمت إدارة مراقبة الجودة بوزارة الصحة، بالتنسيق مع مكتب التعاون الدولي، “ورشة عمل مشتركة مع منظمة الصحة العالمية حول مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات ومراجعة مسودة خطة العمل الوطنية في ليبيا”.

وشارك في الورشة، التي عُقدت خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل 2025، “ممثلون عن القطاعات المعنية، من بينها وزارة الزراعة، والمركز الوطني للصحة الحيوانية، ووزارة الحكم المحلي، والإدارة العامة للإصحاح البيئي، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، بمشاركة خبراء ومدير مكتب الأمراض المعدية ومكافحة العدوى ومقاومة مضادات الميكروبات بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط EMRO”.

وتضمنت الورشة “تدريباً حول آلية الترصد لمقاومة مضادات الميكروبات، إلى جانب مراجعة مسودة خطة العمل الوطنية التي تمت صياغتها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بنهج “الصحة الواحدة”.