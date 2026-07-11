الصداع النصفي.. لماذا يهاجم «الدماغ البشري» وكيف يمكن السيطرة عليه؟

الصداع النصفي ليس مجرد صداع عابر، بل اضطراب عصبي مزمن يؤثر في ملايين الأشخاص حول العالم، ويتميز بنوبات متكررة من الألم الشديد غالبًا ما تكون في جهة واحدة من الرأس، وقد ترافقها أعراض أخرى مثل الغثيان، الحساسية الشديدة تجاه الضوء أو الأصوات، واضطرابات مؤقتة في الرؤية أو الإحساس.

وتشير دراسات علمية واسعة إلى أن الصداع النصفي يرتبط بخلل في طريقة تفاعل الدماغ مع الإشارات العصبية، إذ تلعب عوامل وراثية وكيميائية دورًا أساسيًا في ظهوره. ووفقًا لأبحاث منشورة في دوريات طبية متخصصة، فإن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي لديهم نشاط عصبي غير طبيعي يؤدي إلى سلسلة من التغيرات داخل الدماغ، من بينها إطلاق مواد كيميائية تسبب التهابًا حول الأعصاب والأوعية الدموية، ما ينتج عنه الألم والأعراض المصاحبة.

ويُصنف الصداع النصفي ضمن أكثر الاضطرابات العصبية شيوعًا عالميًا، وتقدّر الدراسات الوبائية أن نحو شخص واحد من كل سبعة أشخاص يعاني منه بدرجات متفاوتة، مع انتشار أكبر بين النساء مقارنة بالرجال، خصوصًا خلال سنوات الخصوبة، وهو أمر تربطه الأبحاث بتأثير الهرمونات، خاصة هرمون الإستروجين، على نشاط الدماغ ومسارات الألم.

وتبدأ نوبة الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص بمرحلة تُعرف باسم “الإنذار المبكر”، قد تظهر قبل ساعات أو حتى أيام من الألم، وتشمل تغيرات في المزاج، التعب، صعوبة التركيز، الرغبة الشديدة في تناول بعض الأطعمة أو اضطرابات النوم.

وبعض المرضى يمرون بمرحلة “الأورة”، وهي مجموعة أعراض عصبية مؤقتة تحدث قبل الصداع أو خلاله، مثل رؤية ومضات ضوئية، خطوط متعرجة، بقع عمياء في مجال الرؤية، أو الشعور بوخز وتنميل في الوجه أو الأطراف. وتوضح الدراسات أن الأورة ترتبط بظاهرة عصبية تعرف باسم “الاكتئاب الانتشاري القشري”، وهي موجة من النشاط الكهربائي تنتقل عبر قشرة الدماغ.

أما مرحلة الألم، فهي غالبًا تستمر بين عدة ساعات إلى ثلاثة أيام، وقد تكون شديدة لدرجة تؤثر في قدرة الشخص على العمل أو الدراسة أو ممارسة حياته اليومية. ويصف كثير من المصابين الألم بأنه نابض أو متزايد مع الحركة، ويزداد سوءًا عند التعرض للضوء أو الضوضاء.

وتؤكد الدراسات الطبية أن هناك عوامل كثيرة تحفز نوبات الصداع النصفي، لكنها تختلف من شخص إلى آخر. ومن أكثر المحفزات شيوعًا اضطراب النوم، التوتر النفسي، تخطي وجبات الطعام، الجفاف، بعض الأطعمة، التغيرات الهرمونية، الروائح القوية، والتعرض المفاجئ للضوء الساطع.

كما أظهرت أبحاث أن الضغط النفسي لا يسبب الصداع النصفي وحده، لكنه يؤثر في الجهاز العصبي ويغير مستويات بعض المواد الكيميائية المرتبطة بالألم، ما يزيد احتمال حدوث النوبات لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي.

ويعتمد تشخيص الصداع النصفي بشكل أساسي على التاريخ المرضي ووصف الأعراض، إذ لا يوجد فحص دم أو تصوير محدد يؤكد الإصابة به. ويعتمد الأطباء على معايير تشخيصية وضعتها مؤسسات علم الأعصاب، مثل تكرار النوبات وطبيعة الألم والأعراض المصاحبة.

وتطور علاج الصداع النصفي خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، فلم يعد يعتمد فقط على المسكنات التقليدية، بل ظهرت أدوية موجهة تستهدف آليات محددة مرتبطة بالمرض. ومن أبرز التطورات العلاجية أدوية تستهدف بروتينًا يسمى “CGRP”، وهو جزيء يرتبط بنقل إشارات الألم أثناء نوبات الصداع النصفي.

وأظهرت دراسات سريرية أن أدوية استهداف CGRP ساعدت كثيرًا من المرضى على تقليل عدد النوبات وتحسين جودة الحياة، خاصة لدى الأشخاص الذين لا يستجيبون للعلاجات التقليدية أو يعانون من صداع نصفي متكرر.

كما تشمل خيارات العلاج الوقائي أدوية أخرى مثل بعض أدوية ضغط الدم، وأدوية الصرع، وبعض مضادات الاكتئاب، إضافة إلى حقن البوتوكس التي تستخدم في حالات الصداع النصفي المزمن وفق معايير طبية محددة.

ولا يقتصر التعامل مع الصداع النصفي على الأدوية فقط، إذ تشير الأبحاث إلى أهمية تغيير نمط الحياة، مثل الحفاظ على نوم منتظم، ممارسة النشاط البدني المعتدل، شرب كميات كافية من الماء، تنظيم الوجبات، وتقليل التعرض للمحفزات المعروفة لدى الشخص المصاب.

وتشير دراسات حديثة إلى أن تسجيل توقيت النوبات والأطعمة والعادات اليومية المصاحبة لها يساعد المرضى والأطباء على اكتشاف المحفزات الشخصية ووضع خطة علاج أكثر فعالية.

ورغم أن الصداع النصفي لا يعتبر مرضًا خطيرًا يهدد الحياة في معظم الحالات، فإن تأثيره الصحي والاجتماعي كبير، إذ تصفه منظمة الصحة العالمية بأنه أحد الأسباب الرئيسية للإعاقة بين الأمراض العصبية، بسبب تأثيره المباشر على الإنتاجية والعمل والحياة الاجتماعية.

ويواصل الباحثون دراسة أسباب الصداع النصفي بهدف تطوير علاجات أكثر دقة، خصوصًا مع تزايد فهم العلماء للعلاقة بين الجينات، الجهاز العصبي، المناعة، والمواد الكيميائية التي تتحكم في الإحساس بالألم.



