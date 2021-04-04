الصفدي: استخبارات أجنبية ضالعة في زعزعة استقرار الأردن

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، إن ولي العهد الأسبق الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك عبد الله أجرى اتصالات مع جهات خارجية بشأن مؤامرة لزعزعة استقرار البلاد وكان قيد التحقيق منذ بعض الوقت.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الصفدي قوله: “رصدت التحقيقات تدخلات واتصالات مع أطراف أجنبية بشأن التوقيت المناسب لزعزعة استقرار الأردن، وإن من بينها اتصال وكالة استخبارات أجنبية بزوجة الأمير حمزة لترتيب طائرة للزوجين لمغادرة الأردن وأظهرت التحقيقات الأولية أن هذه الأنشطة والتحركات وصلت إلى مرحلة أثرت بشكل مباشر على أمن واستقرار البلاد.. لكن الملك عبد الله قرر أنه من الأفضل التحدث مباشرة مع الأمير حمزة، للتعامل معها داخل الأسرة لمنع استغلالها”.

وفيما قال مسؤولون مطلعون على الوضع في داخل الأردن إن بعض شخصيات المعارضة احتشدت حول الأمير حمزة، في خطوة أثارت استياء الملك، دافعت والدة حمزة، الملكة نور، أرملة ملك الأردن الراحل في وقت سابق اليوم، عن ابنها وكتبت على حسابها عبر تويتر: ندعو أن تسود الحقيقة والعدالة لجميع الضحايا الأبرياء لهذا الافتراء الشرير”.