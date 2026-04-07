الصومال تستعد لأول «تنقيب عن النفط» في تاريخها

أعلنت الصومال، عن استعدادها لأول عملية تنقيب عن النفط في مياهها الإقليمية، حيث من المتوقع وصول سفينة التنقيب التركية “تشاغري باي” إلى العاصمة مقديشو يوم الجمعة، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أكملت تركيا عمليات المسح الزلزالية الضرورية لبدء الحفر، في إطار اتفاقية تعاون وُقعت عام 2024 بين شركة النفط الوطنية التركية وهيئة البترول الصومالية، لتعكس انتقال الشراكة بين أنقرة ومقديشو من الدعم السياسي والأمني إلى استثمار مباشر في قطاع الطاقة.

وسوف تعمل السفينة على بئر “كوراد 1”، لتكون ثاني سفينة تركية تعمل خارج البلاد بعد “الريس عروج”، التي سبق لها إجراء مسح جيولوجي موسع في ثلاث مناطق بحرية بمساحة إجمالية تجاوزت 4 آلاف كيلومتر مربع قبالة السواحل الصومالية.

ووصف وزير البترول الصومالي ظاهر شري محمد هذا التطور بأنه “خطوة تاريخية في مسيرتنا في الطاقة البحرية”، مضيفاً: “بدأ فصل جديد”، مشيراً إلى أن الدولة ستستثمر احتياطيات النفط في تحسين الاقتصاد ورفع مستوى معيشة المواطنين.

من جهته، قال وزير خارجية الصومال علي عمر إن حملة التنقيب “تعزز دور تركيا كشريك طويل الأجل وموثوق به في التنمية”، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز الطاقة والاستقرار الاقتصادي في شرق أفريقيا.

بدوره، أكد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن اكتشاف احتياطيات النفط والغاز سيحقق مكاسب اقتصادية مهمة للصومال وتركيا ومنطقة شرق أفريقيا، في وقت تسعى فيه أنقرة لتأمين احتياجاتها من النفط والغاز، بعد أن تجاوزت وارداتها من الطاقة 65.5 مليار دولار عام 2025.

وتشير الدراسات إلى أن الصومال تمتلك احتياطيات ضخمة من النفط، يقدرها الخبراء بمليارات البراميل، لكن الحرب الطويلة أعاقت الاستفادة منها لسنوات طويلة. وتعزز الشراكة التركية الصومالية موقع أنقرة الاستراتيجي قرب الممرات البحرية الحيوية من خليج عدن إلى المحيط الهندي، بمحاذاة مضيق باب المندب.

هذا وتمثل هذه الخطوة أول تجربة عملية للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية للصومال، بعد عقود من الصراع الداخلي. وتأتي في إطار جهود تركيا لتعزيز وجودها في شرق أفريقيا وتأمين مصادر الطاقة الحيوية، كما تمثل الصومال فرصة تاريخية للاستفادة من مواردها الطبيعية الضخمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة.