الصومال.. حملة واسعة للجيش تستهدف حركة «الشباب» في قلب باي

أعلن الجيش الصومالي أمس الجمعة، عن تنفيذ عملية عسكرية مخططة استهدفت مواقع تحصن فيها عناصر من المليشيات غرب إقليم باي جنوبي البلاد.

وأوضح النقيب أونكود معلم آدم، قائد الوحدة 45 من اللواء الثامن بالفرقة 60 للعمليات الخاصة، أن القوات “تمكنت من إحباط تحركات المليشيات وتأمين المناطق المستهدفة”، مشيراً إلى أن العملية تأتي ضمن جهود الجيش المستمرة لملاحقة الخوارج وتطهير معاقلهم لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية السكان المحليين، وفق وكالة الأنباء الصومالية “صونا”.

وتأتي هذه العملية بعد عمليات سابقة نفذها الجيش الصومالي بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأفريقي “أوصوم”، حيث أعلن الجيش خلال الشهر الجاري تحييد أكثر من 100 مسلح من حركة “الشباب” في منطقة شبيلي السفلى، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 50 مسلحًا في بلدة بريير جنوب غرب مقديشو. كما أعلنت الاستخبارات الصومالية في يوليو الماضي القضاء على 15 مسلحًا وإصابة 5 آخرين في غارات جوية على المحافظة نفسها.

وتواصل الحكومة الصومالية، منذ 2022، حملتها لطرد حركة “الشباب” المرتبطة بتنظيم القاعدة من مناطق وسط البلاد، رغم استمرار الحركة في شن هجمات كبيرة على المدنيين والقوات المسلحة.

