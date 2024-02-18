الصومال: سلوك إثيوبيا يعد دعما للإرهاب ويهدد دول المنطقة

أعتبر وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود أويس جامع، إن انتهاك إثيوبيا لبحر الصومال يعد دعما للإرهاب، بحسب وكالة الأنباء الصومالية.

وحذر جامع من أن التصرف الإثيوبي “سيكون له تأثيره على دول المنطقة والعالم أجمع” مضيفا: “لقد ارتكبت إثيوبيا خطأً كبيراً يمكن أن يدعم أو يشجع الإرهاب”.

وأوضح جامع، أن إثيوبيا تنتهك بشكل واضح استقلال وسيادة الأمة الصومالية، مؤكدا أن الصومال مستعد دائما للعيش بسلام مع الدول المجاورة، ولكن لا ينبغى لأحد أن ينتهك وحدة أراضى جمهورية الصومال الفيدرالية.

وتصاعد التوتر في منطقة القرن الإفريقي بعدما وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع “أرض الصومال” في الأول من يناير يوفر لها منفذا بحريا.

وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية. وندّدت بما وصفته بأنه “عدوان” من إثيوبيا التي تؤكد أن أي قوانين لم تُنتهك.

وتمنح “أرض الصومال” بموجب الاتفاق إثيوبيا، التي تريد إقامة قاعدة بحرية ومرفأ تجاريا على البحر، حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية “إيجار”.