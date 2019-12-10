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الصومال..مقتل متطرف بارز في جاعة الشباب المتمردة بغارة أمريكية

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 10 ديسمبر 2019 - 11:14
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مقتل متطرف صومالي بغارة أمريكية 
قال مسؤولو مخابرات في الصومال إن غارة جوية شنها الجيش الأميركي في جنوب البلاد أسفرت عن مقتل متطرف بارز في جماعة الشباب المتمردة.

حيث قال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن الغارة الجوية التي شنتها طائرة أميركية بدون طيار استهدفت سيارة خارج ساكو، وهي بلدة في منطقة جوبا الوسطى في الصومال، مما أسفر عن مقتل المتمرد وإصابة آخر.

تم تنفيذ الضربة بالتنسيق مع المخابرات الصومالية التي ساعدت في تعقب المتمرد المقتول قبل الغارة الجوية الأميركية.

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وأكدت القيادة الأميركية الأفريقية الضربة.

فقد قال البريغادير جنرال ميغيل كاستيلانوس، نائب مدير العمليات في القيادة الأميركية في أفريقيا: “نواصل العمل عن كثب مع شركائنا الصوماليين لاتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء على الإرهابيين الذين يرغبون في إلحاق الأذى بالشعب الصومالي، مشيرا إلى أنه لم يصب أي مدني أو جرحى جراء الغارة الجوية.

ولم يصدر تعليق فوري من حركة الشباب على الغارة الجوية الأخيرة.

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