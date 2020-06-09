الصين تأمل في التعاون بين الكوريتين بعد تصرياحات بقطع التواصل

صرحت الصين يوم الثلاثاء إنها تأمل في أن تتعاون كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية عبر الحوار مع تجدد التوتر بعد أن قالت بيونجيانج إنها ستقطع الخطوط الساخنة للتواصل مع سول.

وأدلت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية بالتصريحات خلال إفادة يومية.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن كبار المسؤولين في كوريا الشمالية، بمن فيهم كيم يو جونج أخت الزعيم كيم جونج أون وكيم يونج تشول نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم، يرون ”أن العمل تجاه الجنوب يجب أن يتحول بشكل كامل إلى العمل ضد عدو“.

وأضاف التقرير إن كوريا الشمالية ستنهي خطوط الاتصال في مكتب الاتصال بين الكوريتين والخطوط الساخنة بين الجيشين والمكاتب الرئاسية كخطوة أولى عند ظهر اليوم الثلاثاء.