الصين تؤسس بنية ضخمة من «الأقمار الاصطناعية».. الكشف عن آخر المشاريع!

تعمل الصين على مشروع لتطوير قمر صناعي، يستخدم في استشعار القمر عن بعد، بهدف الحصول على بيانات ستستخدم لدعم أول مهمة مأهولة سترسلها الصين إلى القمر بحلول عام 2030.

وتبعا لصحيفة SpaceNews فإن الصين أعلنت عن مناقصة لتطوير القمر الجديد، وعلى الشركات الراغبة بتطوير القمر أن تقدم طلبات المشاركة في الجولة الأولى من المناقصة بحلول الثامن من مارس القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن البيانات التي سيتم الحصول عليها من هذا القمر ستستعمل القمر الصناعي للحصول على البيانات الطبوغرافية الدقيقة لسطح القمر، ورسم الخرائط للقمر وتحديد أماكن توضع المعادن على سطحه.

وكانت وكالة الفضاء الروسية “روس كوسموس” قد وقعت مع الصين عام 2021 مذكرة تفاهم وتعاون لاستحداث محطة علمية دولية على سطح القمر، وفي إطار برنامج هذه المحطة من المفترض أن ترسل الصين مركبات Chang’e-6 وChang’e-7 وChang’e-8 إلى القمر، وسيكون الغرض من البعثات القمرية الأولى اختبار التقنيات الأساسية التي تساعد على البدء في بناء مجمع من مرافق البحث التجريبية التي يتم التحكم فيها عن بعد، ومن المقرر أن يكتمل المشروع بحلول عام 2028، إذ تخطط الصين لإرسال رواد فضاء إلى القمر في عام 2030.

وعام 2023، أطلقت الصين أول قمر اصطناعي في العالم، يدور حول الأرض مع حمولة رادارية ذات فتحة اصطناعية إلى الفضاء، العام الماضي، تحت اسم (Ludi Tance-4 (Land Exploration-4، إذ تعتبر ميزة هذا النوع من الرادار في مدار الأرض هو أنه يوفر تغطية وصوراً ثابتة، حتى عبر السحب وأثناء ساعات الليل، وقالت الصين، إن “القمر الاصطناعي مخصص لأغراض مدنية بحتة.