الصين تدعو إلى محادثات سلام بشأن أزمة أوكرانيا

جددت بكين دعوتها جميع الأطراف المعنية بالأزمة في أوكرانيا إلى بدء محادثات سلام في وقت قريب.

وقال قنغ شوانغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة: مع استمرار القتال، يظل خطر التداعيات واضحا، مضيفا: يوما آخر من القتال يجلب عنصرا آخر من عناصر الخطر للعالم، ويوما واحدا مبكرا لمحادثات السلام يعني يوم واحد أقرب إلى السلام، والسلام مسألة ملحة للغاية وكذلك مسألة تطلع عام.

وحسب وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أضاف شوانغ: حافظت الصين دائما على أنه يتعين احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي جميع الدول، والتزمت بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واتخذت الشواغل الأمنية المشروعة لجميع الدول على محمل الجد، مضيفا أنها ينبغي دعم كافة الجهود التي تفضي إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.

وتابع مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة: نكرر دعوتنا لطرفي الصراع لإظهار رغبة سياسية ومقابلة بعضهما البعض في منتصف الطريق، وبناء توافق، ووقف القتال، وبدء محادثات سلام في وقت قريب، مضيفا ندعو المجتمع الدولي لتكثيف الجهود الدبلوماسية لخلق ظروف لتخفيف حدة الوضع وتحقيق تسوية سياسية.

وأضاف: إن الصين طالما حافظت على موقف موضوعي وعادل، وشاركت في تعزيز محادثات السلام، وتدعم عقد مؤتمر دولي للسلام في الوقت المناسب تعترف به روسيا وأوكرانيا، ويضمن مشاركة متساوية لجميع الأطراف في المناقشة الكاملة لجميع خطط السلام.

وأوضح قنغ، أن “الصين مستعدة لتوفير الظروف الضرورية لروسيا وأوكرانيا للانخراط في المفاوضات، وستواصل لعب دور بناء في تعزيز حل سياسي للأزمة”.