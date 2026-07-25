الصين تردّ على أوروبا.. عقوبات تصدير تطال «كبرى الشركات»

أعلنت وزارة التجارة الصينية، فرض قيود على تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى 14 كيانًا أوروبيًا، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن إجراءات مرتبطة بحماية الأمن القومي والمصالح الوطنية.

وقالت الوزارة في بيان إن الصين قررت إدراج 14 كيانًا أوروبيًا على قائمة مراقبة الصادرات، من بينها مجموعة لافيرت، موضحة أن القرار يهدف إلى “حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية”.

وأضافت أن القيود دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 24 يوليو 2026، وتمنع الشركات الصينية من تصدير المنتجات التي يمكن استخدامها في المجالات المدنية والعسكرية إلى الجهات المدرجة على القائمة.

وشملت قائمة الكيانات الأوروبية شركة راينميتال الألمانية، المتخصصة في صناعة السيارات والأنظمة الدفاعية، إضافة إلى شركة فيغو فوتونيكس البولندية العاملة في مجال الإلكترونيات، بحسب بيان وزارة التجارة الصينية.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن فرض القيود جاء ردًا على أحدث حزمة عقوبات أقرها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، والتي تضمنت فرض قيود على 14 شركة من البر الصيني الرئيسي وهونغ كونغ، بدعوى تعاونها مع روسيا.

وأكدت الوزارة أن إدراج الكيانات الأوروبية ضمن قائمة مراقبة الصادرات يندرج في إطار الإجراءات الصينية لتنظيم صادرات المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، وهي المنتجات التي يمكن توظيفها في الاستخدامات المدنية والعسكرية.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي توصلت، الخميس، إلى اتفاق بشأن الحزمة الـ21 من العقوبات ضد روسيا، والتي تستهدف قطاعات الطاقة والخدمات المالية والأصول المشفرة والتجارة، إضافة إلى توسيع القيود المرتبطة بما يعرف بـ”أسطول الظل”.

هذا وتأتي الخطوة الصينية في ظل تصاعد التوترات التجارية والسياسية بين بكين والاتحاد الأوروبي، خصوصًا حول ملف العقوبات المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، والقيود على صادرات التقنيات والمنتجات التي تحمل استخدامات مدنية وعسكرية في آنٍ واحد.

وتستخدم الصين والاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة أدوات تجارية وتنظيمية للضغط المتبادل، وسط مخاوف من تأثير هذه الإجراءات على سلاسل الإمداد العالمية وقطاعات التكنولوجيا والدفاع والصناعة.