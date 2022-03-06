الصين ترفع إنفاقها العسكري بنسبة 7.1% خلال العام الجاري

أفادت وزارة المالية الصينية، بأن الإنفاق العسكري من المقرر أن يرتفع بنسبة 7.1% إلى 1.45 تريليون يوان (230.16 مليار دولار) هذا العام.

ويعد ذلك، أسرع من الزيادة البالغة 6.8% في عام 2021 و6.6% في عام 2020، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”

يُشار إلى أن الإنفاق العسكري للصين، ارتفع بنسبة 7.5% في 2019 إلى 1.19 تريليون يوان.

وقالت وزارة المالية الصينية، إن إجمالي نفقات الحكومة المركزية للموازنة العامة من المتوقع أن ترتفع بنسبة 14.3% إلى 13.40 تريليون يوان هذا العام.

من جانبه قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، في تقرير عمل حكومي: “سوف نتحرك بشكل أسرع لتحديث اللوجيستيات وأنظمة إدارة الأصول للجيش، وبناء نظام حديث لإدارة الأسلحة والمعدات”.

وظلت تصريحات لي الأخرى حول التطوير العسكري والسياسة الخارجية متماشية مع تصريحات عام 2021.

وأضاف أن “الصين ستواصل اتباع سياسة خارجية سلمية مستقلة”، ولم يذكر لي الدول الكبرى الأخرى في تقرير عمل الحكومة.

ويأتي إجمالي ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2022 أقل بقليل من 770 مليار دولار، بزيادة 2% عن العام الماضي.