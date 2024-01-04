الصين.. تصنيع وقود ديزل حيوي بمحتوى مضاعف من الكتلة الحيوية

طور علماء صينيون تكنولوجيا جديدة تسمح بتصنيع وقود ديزل حيوي ذي محتوى أعلى من الكتلة الحيوية، يمكن أن يصل إلى أكثر من 40 في المائة مقارنة بمتوسط المحتوى العالمي الذي يقل عن 10 في المائة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن شن جيان، الأستاذ في كلية الكيمياء وعلوم المواد بجامعة نانجينغ للمعلمين، قام وفريقه بتحسين عملية التصنيع، باستخدام الدهون الحيوية ومكونات تكرير النفط الخام لإنتاج وقود ديزل حيوي للمركبات دون تفاعلات الأسترة.

وبحسب الفريق كلما زاد محتوى الكتلة الحيوية للديزل الحيوي، زادت كفاءته في توفير الطاقة وتقليل الكربون.

واعتبر شن إن هذه التكنولوجيا، التي تستبدل الزيت جزئيا بالدهون الحيوية، من شأنها المساعدة في جهود الصين لتعزيز استخدام وقود الديزل الحيوي الأكثر صداقة للبيئة وترقية معايير الانبعاثات، بينما تساهم أيضا في الوصول إلى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحقيق الحياد الكربوني على الصعيد العالمي.

وقام الفريق البحثي بالتعاون مع شركات أخرى بإنشاء وحدة إنتاج صناعي بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ مليوني طن من وقود الديزل الحيوي، بهدف تسريع التطبيق العملي لإنجازاته التكنولوجية.