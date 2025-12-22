الصين تطلق أول «ناقلة نفط ذكية» في العالم

أطلقت الصين أول ناقلة نفط خام ذكية في العالم تعمل بالميثانول، تحت اسم “كايتو”، في مدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرق البلاد، وفق ما نقلت وكالة نوفوستي.

وتبلغ طول السفينة نحو 333 مترًا، وتتمتّع بقدرة على نقل نحو 2.1 مليون برميل من النفط الخام، ما يجعلها واحدة من أكبر ناقلات النفط على مستوى العالم، كما تم تصميمها في شركة داليان لصناعة السفن التابعة لمجموعة الصين لصناعة بناء السفن، وهي مؤسسة حكومية.

وتتميّز “كايتو” بمحرك ثنائي الوقود مصمم خصيصًا للاعتماد على الميثانول، ما يساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 92% مقارنةً بالسفن العاملة بالوقود التقليدي، في خطوة تعكس التزام الصين بتحقيق استدامة بيئية وتقليل بصمتها الكربونية.

كما زوّدت السفينة بأنظمة ذكية متكاملة تشمل منصة إدارة السفينة، ونظام التحكم في الحمولة السائلة، وآخر لمراقبة وصيانة المحرك تلقائيًا، ما يرفع مستوى السلامة، ويعزز كفاءة التشغيل، ويقلل استهلاك الوقود، ويضعها في صدارة السفن الذكية عالميًا.

ومن المقرر أن تُستخدم الناقلة في مسار تجاري يربط الصين بالشرق الأوسط، في خطوة استراتيجية لدعم الأمن الطاقوي الصيني وتعزيز النقل البحري المستدام ضمن خطة بكين للوصول إلى الحياد الكربوني، وفق وكالة نوفوستي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة مشاريع صينية لتطوير النقل البحري الذكي والصديق للبيئة، في ظل التوسع العالمي في استخدام الوقود البديل وتقنيات خفض الانبعاثات.

ويعكس اعتماد الصين على الميثانول في السفن الكبيرة تحولًا مهمًا في صناعة الشحن البحري، حيث تسعى الدول الرائدة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي ومواجهة التحديات المناخية العالمية.

كما يشير المشروع إلى قدرة الصين على الدمج بين التكنولوجيا الحديثة والاستراتيجية الاقتصادية والطاقة المستدامة، وهو ما يعزز موقعها في المنافسة العالمية على الأمن الطاقوي والنقل البحري الذكي.