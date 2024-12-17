الصين تعلن استعدادها لمساعدة سوريا بالدفاع عن سيادتها.. أمريكا: من مصلحتنا أن تكون آمنة

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، “أن بلاده ستساعد سوريا في الدفاع عن سيادتها واستعادة الاستقرار”.

وقال وانغ يي: “في الوقت الحالي، تغير الوضع في سوريا فجأة، وستواصل الصين دعم الشعب السوري”.

وأضاف أن الصين “ستمنع القوى الإرهابية من اغتنام الفرصة لإحداث الفوضى، وستساعد سوريا في الدفاع عن سيادتها واستعادة الاستقرار”.

جون كيربي: من مصلحتنا أن تكون سوريا آمنة لا تهدد جيرانها

قال جون كيربي، منسق السياسات الاستراتيجية والاتصالات بمجلس الأمن القومي الأمريكي، في حوار لـ “إن بي سي”، إن من مصلحة بلاده أن تصبح سوريا ذات سيادة ومستقرة وآمنة.

وأضاف: “نعمل للتأكد من أن الدول المعنية وجماعات المعارضة تحاول تلبية تطلعات الشعب السوري، ومن مصلحتنا أن تصبح سوريا ذات سيادة ومستقرة وآمنة وألا تشكل تهديدا لجيرانها”.

وقال: “نعمل مع المجتمع الدولي والمعارضة السورية للتأكد من تحقيق انتقال سلمي للسلطة”.

أول تعليق لـ”خامنئي” على خسارة “حزب الله” طريق الإمداد عبر سوريا

أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أن “الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وحلفاؤهما مخطئون إذا اعتقدوا أن ما يحدث في سوريا سينهي المقاومة”.

وقال خامنئي، في كلمة له، إن “إسرائيل تعد نفسها عبر سوريا لمحاصرة “حزب الله” اللبناني والقضاء عليه لكنها في النهاية هي التي ستزول”، مضيفا: “يستمر نهج حسن نصر الله، ويحيى السنوار، وستبقى المقاومة”.

وبشأن قطاع غزة، أكد المرشد الإيراني أن “غزة تتعرض لاعتداءات يومية وتقدم الشهداء ومع ذلك صامدة وتقاوم ولبنان يقاوم أيضا”، متابعا: “من سيتم القضاء عليه فعلياً هي إسرائيل”.