الصين تفحص أكثر من 9 ملايين شخص بعد اكتشاف 6 إصابات كورونا

تُباشر الصين بمدينة تشينغداو بشرق البلاد حملة فحص لأكثر من تسعة ملايين شخص في ظرف 5 أيام بعد ظهور 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتعد هذه العملية الأكبر منذ تفشي وباء كورونا في هذا البلد نهاية العام الماضي في بلد يتوفر على إمكانيات اختبار وفحص كبيرة وفعالة وسريعة.

وتأتي بعد إعلان السلطات الصحية في المدينة أن هذه الإصابات محلية المصدر ولم تأت من خارج البلاد مثلما يحدث في غالب الأحيان منذ سيطرة بكين على الوباء قبل أشهر باتخاذها تدابير وقائية شديدة الصرامة.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن السلطات الصحية في المدينة محل الفحص أن الإصابات الـ 6 المسجلة كان أصحابها “على اتصال بمستشفى في المدينة يعالج مرضى كورونا المستجد، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، في انتظار التحديد الدقيق لمصدر العدوى.

وسبق للسلطات الصحية الصينية في شهر يونيو الماضي أن أجرت اختبارات جماعية في جهات واسعة من العاصمة بكين، ذات الـ 20 مليون نسمة، بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد، على علاقة بإحدى أسواق المواد الغذائية.