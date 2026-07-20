الصين تقود سباق «الروبوتات البشرية».. 400 نظام جديد خلال 6 أشهر

طورت الصين أكثر من 400 نظام روبوت بشري خلال النصف الأول من العام الحالي، لتستحوذ على أكثر من نصف إجمالي أنظمة الروبوتات البشرية التي جرى تطويرها عالميًا خلال الفترة نفسها، في مؤشر على تسارع توسعها في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الروبوت ذات الأربعة أطراف التي طورتها الشركات الصينية شكلت نحو 70% من إجمالي المبيعات العالمية لهذه الأنظمة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

ويعكس هذا النمو توجه الصين نحو تعزيز صناعات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، ضمن استراتيجية تهدف إلى تطوير قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، وتوسيع استخدام الأتمتة والأنظمة الذكية في مختلف المجالات الصناعية.

وفي قطاع أشباه الموصلات، سجلت صادرات الصين من منتجات الدوائر المتكاملة خلال النصف الأول من العام الحالي نموًا سنويًا بنسبة 88.7%، مدفوعة بارتفاع الطلب على المكونات الإلكترونية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتواصل الصين تعزيز قدراتها في مجالات التكنولوجيا الحديثة، مع التركيز على تطوير منظومة صناعية متكاملة تشمل الروبوتات والشرائح الإلكترونية، باعتبارها من الركائز الأساسية لمستقبل الصناعات الذكية والاقتصاد الرقمي.

هذا وتسعى الصين إلى ترسيخ موقعها كقوة رئيسية في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ضمن منافسة عالمية مع الولايات المتحدة ودول أخرى لتطوير تقنيات الأتمتة والأنظمة الذكية.

وتعد الروبوتات البشرية وأشباه الموصلات من القطاعات الاستراتيجية التي تراهن عليها بكين لتعزيز الإنتاجية وتقليل الاعتماد على التقنيات الأجنبية.