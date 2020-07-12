الصين.. تكشف عن 29 بؤرة عدوى بفيروس كورونا

كشف تقرير المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن 29 بؤرة مرتبطة بالعدوى.

وقال التقرير: “بأن وضع الفيروس المتعلق بسوق شينفادي للبيع بالجملة في بكين تحت السيطرة، وأن حالات العدوى، المتعلقة بالسوق، التي ظهرت في مناطق أخرى، مثل مقاطعات خبي ولياونينغ وتشجيانغ، تحت السيطرة أيضا”.

وأضاف، يوجد 29 بؤرة عدوى لها علاقة بالسوق، من بينها 10 في الأماكن العامة و13 بين أفراد أسر، وأن إجراءات الوقاية والسيطرة التي اتخذتها بكين في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أثبتت فاعليتها، مضيفا أن مخاطر زيادة انتشار حالات العدوى بين الأشخاص الذين ذهبوا إلى السوق تم القضاء عليها بشكل أساسي.

ولم تسجل بكين حالات انتقال جديدة للعدوى محليا حتى أمس الجمعة، ما يعني أن المدينة لم تسجل حالات انتقال جديدة للعدوى محليا لمدة خمسة أيام متتالية.