الصين تُؤكد دعمها لمشروع المصالحة الوطنية

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا وانغ تشيمين.

ويأتي اللقاء لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث تطورات المشهد السياسي في ليبيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

واستعرض اللقاء سُبل تعزيز التعاون الليبي الصيني في مختلف المجالات، والعمل على استئناف عمل سفارة الصين من جديد، وعودة الشركات الصينية إلى ليبيا، واستكمال المشاريع المتوقفة.

من جهته عبر القائم بأعمال السفارة الصينية عن دعم بلاده لمشروع المصالحة الوطنية، مشيداً بانعقاد الملتقى التحضيري لها، بمشاركة ممثلي كل الأطراف السياسية، لإنهاء الأزمة السياسية الليبية، مشيراً إلى أهمية الوصول إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية.