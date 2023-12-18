الصين تُخطط لتركيب 100 تيلسكوب للمراقبة الفلكية في القطب الجنوبي

تسعى الصين لتركيب مجموعة تلسكوبات جديدة حول القطب الجنوبي، وأكملت مؤخراً التشغيل التجريبي لنموذجها الأولي في القارة المتجمدة.

و ذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أنه من المتوقع أن يتكون المشروع الجديد، المسمى مجموعة “تيانمو” للمراقبة الفلكية على النطاق الزمني للقارة القطبية الجنوبية، من 100 تلسكوب صغير القطر وواسع النطاق في منطقة القطب الجنوبي، حيث يغطي كل تلسكوب مساحة سماء تبلغ 10000 درجة مربعة.

وتم نقل النموذج الأولي للمجموعة إلى محطة تشونغشان الصينية خلال البعثة العلمية الـ39 الصينية في القطب الجنوبي.

وقال تشو دان، كبير مهندسي النموذج الأولي من مرصد شانغهاي الفلكي، إن التحليل الأولي أظهر أن الدقة الضوئية للنموذج الأولي للنجوم الأكثر سطوعاً من الدرجة التاسعة في الصور المكشوفة لمدة 30 ثانية وصلت إلى واحد بالألف من القدر النجمي، ما يؤكد قابلية التنفيذ لتصميم النموذج الأولي.