الصين وروسيا.. تدريبات بحرية مشتركة في المحيط الهادئ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أنها أجرت مع الصين تدريبات بحرية مشتركة في بحر الصين الشرقي الممتد من المحيط الهادئ.

وقالت الوزارة في بيان لها إنّ سفن البحرية الروسية ونظيرتها الصينية أجرت تدريبات على التزوّد بالوقود ونقل البضائع أثناء التنقل، وذلك خلال مهام دورية بحرية مشتركة في المحيط الهادئ.

ويشهد بحر الصين الشرقي توترا من حين لآخر بين اليابان والصين اللتين تتنازعان السيادة على أرخبيل من الجزر يقع به، فيما يتسبب إنشاء الصين جزرًا صناعية في بحر الصين الجنوبي وأنشطتها العسكرية بردود فعل غاضبة من الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا.

وفي مايو 2009، عرضت بكين على الأمم المتحدة خريطة للمنطقة ادّعت فيها أحقيتها بـ 90% منها، وهو ما تعارضه الدول الخمس التي تدّعي أيضا حقها في المنطقة.