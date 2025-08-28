الضفة الغربية.. الجيش الإسرائيلي يقتحم 6 مدارس في الخليل ويحتجز المعلمين

اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم ست مدارس في مدينة الخليل بالضفة الغربية، واستولت على صور وكتب مدرسية، كما احتجزت عدداً من المعلمين خلال عمليات التفتيش والمداهمة التي شملت حارة الشيخ والمنطقة الجنوبية من المدينة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت المدارس الست وقامت بتفتيشها، ما أثار حالة من الخوف والارتباك بين الطلبة والطواقم التعليمية.

وردّت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية على هذه الاقتحامات بالاستنكار الشديد، مؤكدة أن احتجاز المعلمين والاعتداء عليهم يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية، لا سيما اتفاقيات حماية التعليم.

ووصفت الوزارة هذا الإجراء بأنه “استمرار لسياسة الاحتلال الممنهجة لاستهداف المؤسسات التعليمية وبث الرعب في نفوس الطلبة والمعلمين”، مشددة على ضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية لضمان حماية المدارس والطلبة والمعلمين، ومحاسبة إسرائيل على الجرائم المتواصلة بحق التعليم الفلسطيني.

ويأتي هذا الاقتحام في سياق تصاعد التوترات في الخليل والمنطقة الجنوبية من الضفة الغربية، حيث يواجه السكان الفلسطينيون سلسلة من الإجراءات العسكرية الإسرائيلية التي تشمل المداهمات والاعتقالات والقيود على الحركة.