الضفة الغربية.. الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين في جنين

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، تنفيذ عملية استهدفت ثلاثة فلسطينيين في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن القوات استخدمت خلال الغارة جرافتين عسكريتين، فيما غطّت الطائرات الحربية والطائرات المسيرة سماء المنطقة.

وجاء في بيان مشترك للجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك): “في إطار عملية هجومية، قضت قوات الأمن على ثلاثة فلسطينيين”.

وأوضح البيان أن قناصة من وحدة ياميم رصدوا فلسطينيين داخل كهف وأطلقوا النار عليهم، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة آخر، قبل أن يُقتل الثالث لاحقًا بواسطة سلاح الجو.

وتأتي هذه العملية في وقت تتصاعد فيه التوترات في الضفة الغربية، بعد خطط إسرائيلية لضم مناطق من الضفة، ما أثار تحذيرات عربية ودولية.

وكان صوّت الكنيست الإسرائيلي في يوليو الماضي على مقترح ضم الضفة، وسط رفض فلسطيني واسع، فيما تواصل جهود دولية لوقف التصعيد وتعزيز استقرار المنطقة، بما في ذلك اتفاقيات هدنة بوساطة دولية في قطاع غزة خلال أكتوبر الجاري.