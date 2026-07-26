الضفة الغربية تشتعل.. اقتحامات إسرائيلية واعتداءات مستوطنين تطال «المساجد والمنازل»

تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متزايداً مع استمرار الاقتحامات الإسرائيلية لعدد من المدن والبلدات الفلسطينية، بالتزامن مع حملات مداهمة واعتقالات، إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون استهدفت منازل فلسطينيين ومساجد، وفق ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت مصادر فلسطينية إن القوات الإسرائيلية نفذت خلال ساعات الليل عمليات اقتحام واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات.

وشملت العمليات الإسرائيلية اقتحام بلدة طمون جنوب طوباس، حيث أفادت مصادر محلية بإطلاق الرصاص الحي خلال العملية، إضافة إلى مداهمة عدد من المناازل في بلدة قصرة جنوب نابلس، ومخيم عقبة جبر في مدينة أريحا.

كما طالت الاقتحامات ضاحية اكتابا وبلدات زيتا وارتاح وبلعا وقفين في محافظة طولكرم، إلى جانب بلدة الزاوية غرب سلفيت، وبلدة سلواد شمال شرق رام الله، وبلدتي جيوس وحبلة في محافظة قلقيلية، وبلدة عربونة شمال شرق جنين.

وفي موازاة العمليات العسكرية، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع اعتداءات نفذها مستوطنون ضد فلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وقالت المصادر إن مستوطنين هاجموا منازل فلسطينيين على أطراف بلدة الساوية جنوب نابلس، كما سُجل انتشار لمستوطنين في منطقة دوار الفرديس جنوب بيت لحم.

وأشارت إلى تعرض مركبات فلسطينية لهجمات قرب مستوطنة متسبيه يريحو جنوب غرب أريحا، فيما علقت مئات المركبات عند حاجز جبع شمال القدس بسبب إغلاق الحاجز وتشديد الإجراءات الأمنية.

وفي حادث منفصل، أحرق مستوطنون فجر الأحد أجزاء من مسجد فلسطيني في قرية كور جنوب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن شهود عيان.

وأوضح الشهود أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت القرية وأضرمت النار داخل المسجد، ما أدى إلى احتراق أجزاء منه وتضرر محتوياته، قبل مغادرة المكان، مشيرين إلى أن المعتدين كتبوا شعارات عنصرية على جدران المسجد.

وأضافوا أن الأهالي تدخلوا لإخماد الحريق ومنع امتداده إلى أجزاء أخرى من المسجد، فيما أشارت الوكالة إلى أن الاعتداء جاء بعد إحراق مسجد قيد الإنشاء في بلدة قصرة جنوب نابلس خلال وقت سابق.

من جانبها، أدانت وزارة الأوقاف الفلسطينية إحراق المسجد في قرية كور، ووصفت الحادثة بأنها “جريمة نكراء”، معتبرة أن استهداف دور العبادة يتجاوز الاعتداءات الفردية ويأخذ، بحسب بيانها، طابعاً ممنهجاً يستهدف الوجود الفلسطيني والحقوق الدينية.

وأكدت الوزارة أن الاعتداءات على المساجد تتعارض مع الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العبادة وحماية الأماكن المقدسة، داعية المجتمع الدولي والجهات الحقوقية إلى التحرك لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

ويأتي هذا التصعيد في الضفة الغربية وسط استمرار التوتر الأمني، مع تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية من جهة، وتصاعد اعتداءات المستوطنين من جهة أخرى، ما يزيد المخاوف من اتساع دائرة المواجهات في المنطقة.