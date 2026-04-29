الضفة الغربية.. مقتل فلسطيني بنيران إسرائيلية واحتجاز جثمانه

قتل شاب فلسطيني فجر اليوم الأربعاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلواد شرق رام الله، في وقت شهدت فيه الضفة الغربية تصعيدًا ميدانيًا واسعًا تخلله اقتحامات واعتقالات وإصابات ومواجهات في عدة مناطق.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل الشاب عبد الحليم روحي عبد الحليم حماد، البالغ من العمر 37 عامًا، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة، مع احتجاز جثمانه لاحقًا.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل القتيل وأطلقت النار عليه داخله أمام أفراد عائلته، قبل اعتقاله وهو مصاب، ثم الإعلان عن مقتله لاحقًا، كما جرى اعتقال والده لفترة قبل الإفراج عنه لاحقًا.

ويُعد القتيل أبًا لطفلة تبلغ من العمر عامًا ونصف، كما أنه شقيق الشهيد محمد حماد الذي استشهد عام 2021 ولا يزال جثمانه محتجزًا.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة اثنين من جنوده خلال مواجهات اندلعت في سلواد أثناء الاقتحام.

وذكر شهود عيان أن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة فجر الأربعاء ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة داخل منازل فلسطينيين، تخللتها اعتداءات على السكان.

وفي محافظة الخليل، أصيب شاب بالرصاص الحي في ساقه خلال مواجهات في مخيم العروب جنوب الضفة الغربية، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابًا آخر خلال العملية.

وأفادت مصادر محلية أن القوات أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت خلال مواجهات أعقبت اقتحام المخيم، ما أدى إلى إصابة الشاب ونقله إلى أحد مستشفيات بيت لحم، حيث وُصفت حالته بالمتوسطة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين في بلدة بيت أمر شمال الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل المدينة وبلداتها ومخيماتها، وأغلقت طرقًا رئيسية وفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما، كما اقتحمت مناطق عدة في المدينة، بينها ساحة المهد وشارع الفرير والعبيات شرقًا.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من قرية دير إبزيع غرب المدينة بعد مداهمة منزله وتفتيشه، وفق مصادر أمنية فلسطينية.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية ودهمت عددًا من المنازل وحطمت محتوياتها واحتجزت عددًا كبيرًا من الشبان وحققت معهم حتى ساعات الفجر.

كما انتشرت الآليات العسكرية في محيط البلدة، وأفادت مصادر محلية بأن القوات داهمت بناية سكنية ومناطق عدة في الحارة الغربية ومحيط دوار البلدية.

وفي السياق، قررت مديرية تربية جنوب جنين تعطيل دوام المدارس في قباطية اليوم الأربعاء حرصًا على سلامة الطلبة، على أن تُقدَّم الامتحانات المؤجلة للصفوف العاشر والسابع يوم غد الخميس.

وفي تطور موازٍ، صدّقت السلطات الإسرائيلية على إقامة 126 وحدة استيطانية في مستوطنة “صانور” المقامة على أراضي محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن القرار يشمل بناء منازل دائمة في المستوطنة بعد نحو عشرين عامًا من الإخلاء، فيما اعتبره وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش “رسالة للأعداء”.

من جهتها، أشارت حركة “السلام الآن” إلى أن العودة إلى صانور جاءت بعد تعديلات تشريعية مرتبطة بخطة الانسحاب عام 2005، ما سمح بتوسيع النشاط الاستيطاني في شمال الضفة الغربية.