الطاقة الذرية: إيران تعود لمعدل لتخصيب اليورانيوم بحوالي 6 كجم شهرياً

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، إن إيران عادت إلى معدل لتخصيب اليورانيوم يبلغ حوالي تسعة كيلوجرامات شهريا بدلا من المعدل المخفض البالغ ثلاثة كيلوجرامات.

ونقلت رويترز عن الوكالة قولها في بيان إن “طهران تراجعت عن تباطؤ في معدل تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة القريبة من المستوى المطلوب لتصنيع أسلحة” وزادت إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة من اليورانيوم-235 إلى حوالي تسعة كيلوجرامات شهريا.

وأوضحت الوكالة أن هذه التطورات في البرنامج النووي الإيراني سجلت منذ نهاية نوفمبر في موقعي فوردو ونطنز.