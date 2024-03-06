«الباعور» يلتقي وزير الخارجية السوداني في القاهرة

بحث الطاهر الباعور المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، مع وزير خارجية جمهورية السودان علي الصادق علي، تطورات الأوضاع في السودان، ونتائج الزيارات الرسمية للوفود رفيعة المستوي من جمهورية السودانإلى ليبيا.

وتم خلال اللقاء الذي جرى صباح اليوم على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة، بحث سبل دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في السودان وصولاً لتحقيق السلام فيها.

وثمن الوزير السوداني جهود حكومة الوحدة الوطنية في مساندة الشعب السوداني، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلدين.