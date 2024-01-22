الطرابلسي: الوضع الأمني في ليبيا يتطلب بذل المزيد من الجهد

قال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، إن الوضع الأمني في ليبيا يتطلب بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق مستهدفات الأمن.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، مع وكلاء وزارة الداخلية للشؤون العامة وشؤون المديريات ومدراء الأمن وعدد من رؤساء الأجهزة ومدراء الإدارات الأمنية.

وأشار الوزير إلى أنهم يعملون وفق دراسة أمنية لإعداد تنظيم مديريات الأمن والابتعاد عن التشتت الأمني الحاصل، لافتاً إلى أنه تم وضع درسة أمنية لازالت قيد العمل للنظر في إعادة تنظيم مديريات أمن الساحل الغربي.

وأكد الطرابلسي أن العاصمة طرابلس تشهد تحسناً أمنياً ملحوظاً، وأنه تم توفير الاحتياجات لعدد من مديريات الأمن ولازال العمل مستمراً على دعم كافة مكونات وزارة الداخلية.

وفيما يتعلق بعملية تنظيم توزيع الوقود، أوضح وزير الداخلية أن القانون يمنع تعبئة الوقود خارج الخزانات المخصصة للمركبات بمحطات الوقود سواء جالونات أو غيرها بالإضافة إلى منع بيع الوقود على الطروقات العامة، مؤكدا على أن عمليات توزيع الوقود تسير بشكل منتظم على محطات الوقود بالتنسيق مع شركة البريقة لتسويق النفط ومديريات الأمن تقوم بتأمين محطات الوقود وفق الخطة الأمنية التي تم وضعها بالخصوص وبمتابعة شخصية من قبل مدراء الأمن.