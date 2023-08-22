«الطرابلسي»: رحلنا عشرات المهاجرين بينهم 294 مصري

قال وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي إنّه جرى ترحيل العشرات من المهاجرين غير النظاميين طوعاً إلى بلدانهم.

الطرابلسي وخلال مؤتمر صحفي ذكر أنّ من بين المهاجرين 294 شخصا من الجنسية المصرية، و192 من الجنسية النيجيرية، بالتعاون والتنسيق مع السلطات ببلدانهم.

وتابع الطرابلسي أنّ عدد من المهاجرين الذين سيجري ترحيلهم ضبطوا بالحدود الليبية التونسية، وذلك بعد الاتفاق مع الجانب التونسي بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين.

وأضاف الطرابلسي أنّه يوجد 332 مهاجرا من جنسيات أفريقية مختلفة سيتم ترحيلهم خلال الفترة القادمة، معتبرا أنّ ليبيا تدفع فاتورة ضخمة جراء الهجرة غير الشرعية وهي دولة عبور وليست مقصدا للمهاجرين.

وأوضح الطرابلسي أنّه يجب على المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي مساعدة ليبيا للحد من هذه الظاهرة، مشيرا إلى أنّ هناك عدد من المهاجرين مصابين بأمراض خطيرة ومزمنة.